團年飯 ｜「奇珍異獸」造形菜網上激讚 一款式全家禁上枱︱有片

每到農曆新年，內地社群平台便有無數網民曬自家的年夜飯，比菜式、比數量、比材料。湖南則有人比創意和造型，仿如把《山海經》內的妖怪奇獸搬上餐桌，就連吃慣父親的「出位」手工菜的女兒也笑言：「第一次年夜飯無從下口」。

短片兩日獲逾278萬次轉發

湖南網民「胡萝卜小文子」在短片平台發布的一條年夜飯影片，成為網絡熱話，因為，她們家今年的菜式，由其父親操刀，大菜也多以奇珍異獸做主題。

這桌震驚網絡的創意菜，短片上架兩天，便獲278.7萬次轉發、125.4萬點讚，留言更超越9萬條。

雖然，片主未有詳細介紹菜式，但有網民則「看圖識菜」，自行破譯，指這頓年夜飯的獨特菜式，分別有「五指山壓孫悟空」、「烤鴨老虎」、「牛頭雞身」、「馬形雞」等等。

不過，最怪異的，還是一道「美人魚」，由於造型太過詭異，片主表示當晚全家人一致反對讓這菜式放在餐桌上，要求撤下，並揚言「第一次年夜飯無從下口」。

根據過去報道，這頓創意料理，廚師是岳陽中石油員工胡格林，他在2021年左右，做午飯時突發奇想，將芋頭、蘑菇弄成烏龜造形，女兒將牠放上網，大受網民欣賞，自始便開始了他的創意料理之路，不斷創出栩栩如生的特別菜式，包括刺蝟形狀的菠蘿飯、小蜜蜂狀的甜品、酷似麻將的豆腐，茄子與白菜做出來的「蟬」等。