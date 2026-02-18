Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

諾如病毒？︱宮廟主持疑染病反胃大噴發 賴清德「遇襲」手臂中招︱慎入

即時中國
更新時間：14:10 2026-02-18 HKT
發佈時間：14:10 2026-02-18 HKT

台灣領導人賴清德年初二（18日）到台南發福袋期期間，旁邊的廟宇主委疑感染諾如病毒不適，反胃作嘔大噴發，嘔吐物飛濺中賴清德的左臂及衣服。

綜合台媒報道，賴清德早上7時抵達台南祀典武廟發放紅包福袋。

廟宇主委林培火(右)身體不適突然嘔吐，穢物噴灑到賴清德身上。自由時報
廟宇主委林培火(右)身體不適突然嘔吐，穢物噴灑到賴清德身上。自由時報
廟宇主委林培火(右)身體不適突然嘔吐，穢物噴灑到賴清德身上。自由時報
廟宇主委林培火(右)身體不適突然嘔吐，穢物噴灑到賴清德身上。自由時報

當賴清德在聽立委陳亨妃致辭時，在其左邊的祀典武廟主委林培火突然用手摀住嘴巴，但大量嘔吐物仍凌空飛噴，部份濺中賴清德的手臂和衣物上。

活動隨即中斷，林培火到了後方休息，賴清德也上前察看了解。

賴清德隨後致辭時表示，據初步了解，林培火家中有家人感染諾如病毒，林培火可能受到影響，目前健康狀況沒有大礙。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
6小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-17 14:06 HKT
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
00:44
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
社會
6小時前
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
04:11
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
社會
5小時前
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
20小時前
農曆新年習俗︳年初二15個禁忌：唔好洗衫呻餓 這樣做會掃走財富
親子
2026-02-17 12:00 HKT
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
時事熱話
4小時前