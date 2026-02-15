泰國總理情人節前註冊結婚 年輕20歲華裔妻子曾開網紅咖啡店

2月13日，59歲的泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul ）與小他20歲的女友塔納儂正式登記結婚，是阿努廷的第三段婚姻。報道稱，當天上午在曼谷都實（Dusit）區辦事處高級官員主持下，阿努廷的女兒奈亞巴克和兒子薩拉尼及內政部常務秘書烏西特·桑蓬塔拉特在場見證，兩人在家中登記結婚。



阿努廷現年59歲，塔納農40歲，兩人生日都在13日，但月份不同。內地「每日經濟新聞」報道，塔納儂泰南拉廊府的華裔家庭，畢業於國立法政大學。她在拉廊府孟縣經營著JaJaa Coffee咖啡館，如今咖啡館已成為拉廊的「打卡」地。塔納儂和阿努廷的愛情故事也源於這間咖啡館。



報道，阿努廷擔任泰國衛生部長時期，曾因為公務出差來到拉廊府，塔納儂被派往機場接機。兩人相識並交往兩年後，在2022年正式公開戀情，不時一起出席各種重要活動。



阿努廷1966年出生，祖籍廣東，為泰國華裔。他於2023年接受央視訪時曾表示：「我是100%的華人後代，我的父母、祖父祖母、外祖父外祖母都來自中國。我在泰國出生，我的中文名字叫陳錫堯，每天在家裡也都是說粵語。緣於這種親切感，每次我見到中國人都很開心，中國也給予了泰國很多方面的幫助。」



阿努廷在美國接受了大學教育，獲得工程學學士學位，此後他返回泰國接手家族企業中泰工程與建設公司（Sino-Thai Engineering and Construction），這家公司是泰國最大的建築公司之一，曼谷機場和泰國國會大廈均由其承建。



阿努廷雖家財萬貫，但不時以親民形象示人。他愛街頭小吃，常在社交媒體上分享穿T恤短褲、拿鍋鏟炒菜的照片，有時亦會吹色士風、彈鋼琴，演繹80年代泰國流行曲。