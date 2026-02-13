美人魚｜「功能性滅絕」動物再現？ 湛江發現疑似儒艮屍體

2月12日，有觀鳥愛好者在廣東湛江吳川一海灘發現疑似儒艮的動物屍體。儒艮有「美人魚」之稱，是國家一級保護動物，2022年被宣布在中國大陸沿海功能性滅絕。

據《新京報》：2月12日，有觀鳥愛好者在廣東湛江吳川一海灘發現疑似儒艮的動物屍體。發現者透露，屍體長度超過1.5米，尾部埋在沙中，頭部腐爛嚴重。

吳川市農業農村局消息，目前高度懷疑是儒艮屍體，有工作人員在海灘現場看守，將移送至冰庫等待中國科學院深海科學與工程研究所接收。

南沙群島永暑礁駐島環保部門與中國科學院島礁綜合研究中心2025年8月20日曾發布消息稱，2025年7月以來，駐站科研人員在中國南沙群島永暑礁近岸海域持續監測到國家一級保護動物儒艮活動。相關資料經中國科學院海洋動物專家鑒定，確認是在中國大陸沿海被宣布功能性滅絕的儒艮。