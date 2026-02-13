中央領導春節前看望125名元老

春節前夕，國家主席習近平等中共和國家領導人按慣例分別看望或委託有關方面看望了退休元老。今年的「老同志」名單有125人，比去年少5人，這5人均在2025年間去世，包括中央軍委原副主席許其亮等。

新華社發布新聞稿「中央領導同志看望老同志」。「老同志」是指卸任的副國級以上職務的「黨和國家領導人」。具體按職務級別又分為正國級和副國級，在名單中以「和」字進行區分。

今年名單中共有125名「老同志」，「和」字前面為原國家主席胡錦濤、原國務院總理朱鎔基等19位正國級，「和」後面為原副總理田紀雲、原國防部部長遲浩田等106位副國級。

去年的「老同志」名單有130人，今年少了5人，原因是其中5人在2025年間去世，包括中央軍委原副主席許其亮、全國人大原副委員長王丙乾、國務院原副總理鄒家華、全國人大原副委員長熱地、原國務委員彭珮雲。