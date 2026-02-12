特朗普4月初訪華？ 外交部：雙方就此保持溝通

美國總統特朗普（Donald Trump）將於4月初訪華，跟國家主席習近平會面，美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，財政部高級官員上周訪華，為新一輪中美經貿談判做準備，期望跟中國保持積極發展勢頭。據報4月的中美元首會晤有望將去年達成的貿易休戰協議延長最多一年。中國外交部發言人則指，中美就特朗普訪華保持溝通。

美媒Politico引述消息報道，美國總統特朗普將於4月初訪問中國。中國外交部發言人林劍今天回應，不久前的兩國元首通話中，特朗普再次表達了4月訪中的願望，習近平主席則重申了對特朗普訪中的邀請，雙方就此保持著溝通。

《南華早報》周四（12日）引述數名知情人士報道，美國總統特朗普計劃於4月初訪華並與中國國家主席習近平會晤，雙方已準備好將此前在南韓達成的貿易休戰協議延長最多一年。

消息人士稱，延長上述非正式協議被官員視為當前的可行之舉，也有助於美中元首峰會取得一些短期經濟成果，包括中國作出新的大豆採購承諾。

習近平與特朗普去年10月30日在韓國釜山舉行的亞太經合組織（APEC）峰會場邊會晤，兩國關稅戰和稀土戰隨後技術休兵一年。美國曾威脅向中國課徵三位數的高額關稅，中國作為反制一度停止購買美國大豆。不過休戰協議達成後，中國已恢復購買美國大豆。

習近平與特朗普2月4日晚通了近兩小時的電話，特朗普之後透露，中國正考慮從美國採購更多大豆，並提供具體數字：本季採購量從原先的1200萬噸大幅提升至2000萬噸，並承諾下季採購2500萬噸。特朗普據報正力求在11月美國中期選舉前取得一些「實質性成果」，以回應外界對共和黨能否在國會維持多數席位的擔憂。