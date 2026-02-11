春運｜高鐵前座鑽出10cm長活蜥蜴 女乘客被嚇壞列車員這樣做......

蜥蜴也春運？近日，網友楊先生反映稱，2月2日（春運首日），他的妻子乘坐高鐵從河南鄭州前往四川成都，列車行駛途中車廂內突然出現一隻蜥蜴，令妻子嚇壞了，事情過去好幾天還是心有餘悸。而事件在網上曝光後，網民紛紛炮轟寵物主人不負責任，此外列車員疑將蜥蜴摔死的做法也受質疑。

蜥蜴疑被摔死

楊先生表示，2月2日，他的妻子乘坐G481次列車，下午4點多，一隻蜥蜴從座椅下方鑽出，被清理垃圾的列車員發現，並詢問是否他們的，蜥蜴大概有10cm長，列車員又詢問了周圍乘客，有沒有人帶蜥蜴上來，沒人回答，工作人員就把蜥蜴摔在地上，楊先生稱可能被摔死了。

現場影片顯示，一隻灰黃色的爬行動物從高鐵座椅下方的間隙鑽出，後續有列車員和乘警介入處置。

楊先生妻子表示，那一瞬間嚇得命都快沒了、心跳都快停了，一下就竄出去。害怕得不敢回座位了。

楊先生指，當時列車員處理完後，沒有解釋蜥蜴從哪來，也沒有對乘客進行安撫，就讓他妻子繼續坐在原處，於是向鐵路客服投訴，工作人員要求他妻子刪除當時拍攝的照片及視頻後，才將她安排到其他車廂。

鐵路方：無主人承認

2月11日，@鐵路濟南客運段發布情況說明，經查，2026年2月2日下午4時35分，濟南東至重慶西的G481次列車，運行至洛陽龍門至華山北區段時，工作人員在2車4F坐席收取垃圾時，發現前排座椅下方縫隙處有一隻長約10cm的蜥蜴，隨即報告列車長。列車長與乘警迅速趕到現場，於4時43分將蜥蜴妥善處置。隨後，列車長為2車4F旅客調換至其他車廂就坐，並向旅客誠摯表達歉意。

經初步判斷，該蜥蜴為寵物蜥蜴，是由旅客私自夾帶上車。列車工作人員詢問現場旅客，無人承認。當天，該次列車入庫後，工作人員對車廂進行了全面檢查清理，未發現其他異常。聲明提醒旅客乘坐列車時請不要攜帶活體動物，以免給列車安全帶來隱患。

