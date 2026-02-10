Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「以嶺南風格辦好APEC」 俄媒：普京將出席

亞太經濟組織（APEC）第33次領導人非正式會議將於11月18至19日在深圳舉行。俄羅斯衛星通訊社昨日報道，預計總統普京屆時將赴深出席會議。深圳市市長覃偉中昨日強調，將要堅定扛起APEC會議舉辦城市責任，乘勢而上提升城市國際化水平和開放能級。

鍛造國際化服務硬實力

相關新聞：深圳去年GDP增5.5% 目標成「5萬億城市」搶佔生物醫藥等新賽道

深圳將成為繼上海、北京之後，中國第三個承辦APEC會議的城市，多場APEC相關會議將陸續在內地舉行。中共政治局委員、外交部長王毅將於今日在廣州出席2026年APEC第一次高官會開幕式並致辭。

「辦好APEC、當好東道主」，覃偉中昨在政府工作報告指出，將堅持全球視野、中國氣派、嶺南風格、深圳特色，簡約精彩高效服務辦好一次專業規範、成果豐碩、安全圓滿的高水平盛會。持續開展市容環境品質提升行動、全域城市文明建設提升行動，營造全民支持和服務會議的濃厚氛圍，充分展示熱情友好、開放自信、包容大氣的文明形象。

「深圳要以APEC會議為契機，鍛造國際化服務硬實力，以一流環境、一流服務、一流保障聚全球英才、迎八方賓朋，成為亞太合作的閃亮坐標。」《深圳特區報》引述深圳市政協委員張世春建議，抓住APEC契機，進一步提升深圳國際化服務水平，拓展國際市場。

