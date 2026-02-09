湛江僧人寺廟糾紛深夜跳江 民宗局：被民警勸止健康無礙

廣東湛江吳川市驚傳一和尚跳江，據傳因與寺廟糾紛未獲妥善解決選擇輕生。吳川市民族宗教事務局今天（9日）發表公告證實事件，稱當晚何姓僧人在江心島橋上意欲跳江被民警勸止，目前身體健康無礙。



吳川市民族宗教事務局稱，經調查，涉事何姓僧人（法號釋靜覺），44歲，吳川市覃巴鎮人，2021年12月在吳川市回歸寺剃度出家，非備案宗教教職人員，因違反寺廟管理規定於2024年2月被回歸寺依規遷單（離開寺廟）。

民宗局通報，企跳僧人當晚被民警成功勸止。

公告稱，今年1月，該僧要求返回回歸寺，被寺廟管理人員拒絕並驅離。2月4日晚8時許，何姓僧人在江心島橋上意欲跳江被民警勸止，目前身體健康無礙。



民宗局稱，將嚴格依照《宗教事務條例》及相關宗教法規，依法管理宗教事務，維護宗教領域的正常秩序。



網上流傳釋靜覺留下遺書，控訴當地宗教局官員與回歸寺住持釋x持聯合強迫其離寺。釋靜覺稱，1月31日早上8點左右，釋x持及其表弟夥同他人將其趕出寺廟並丟出行李，自己並無過失，認為此舉為獨佔寺廟利益、安排親屬管理。