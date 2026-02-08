非法電網︱大叔上山祭祖誤觸喪命 家屬山邊見高壓電池箱：估有萬伏

重慶巫山縣發生民眾遭非法安裝的獵獸電網電死悲劇。據悉，死者原上祭祖時，觸碰電網。

內地極目新聞報道，住在抱龍鎮桃花村的死者今年54歲，其家屬透露，事發於2月6日，當日下午5時許，死者上山祭祖後發信息要求讓親人去接他，未幾親人再打電話給他，已經無人接聽。

生前要求家屬上山接人

親屬擔心死者迷路逐上山尋人。他們後來發現死者躺在路邊，旁邊有捕獵用的電網，膝蓋處的褲子被燒了一個洞，皮膚呈紫色。現在家屬正在為其辦理喪事。

親屬稱，肇事的捕獵電網橫置在一米多寬的山路上，布置隱蔽，沒有任何警示標誌，目前已經進行了屍檢，並提取了身體組織樣本。家屬還提供了現場找到的高壓電瓶照片，高壓電瓶裝在一個藍色盒子裡，上方還蓋有半透明塑料薄膜覆蓋。家屬稱，他們了解到電瓶是高壓電，有上萬伏。

公安拘捕一人

桃花村一名村幹部證實死者是從其他村子搬來的，上周五（6日）上山祭祖途中發生不幸，他推測該非法捕獵裝置系用來捕獵野豬的，「野豬多，山上有用電燒野豬的。最開始不知道此事，直到2月7日人被派出所抓到，我們才知道。」

周日上午，轄區派出所工作人員表示，已立案並抓獲一名嫌疑人。