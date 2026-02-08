Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非法電網︱大叔上山祭祖誤觸喪命 家屬山邊見高壓電池箱：估有萬伏

即時中國
更新時間：13:10 2026-02-08 HKT
發佈時間：13:10 2026-02-08 HKT

重慶巫山縣發生民眾遭非法安裝的獵獸電網電死悲劇。據悉，死者原上祭祖時，觸碰電網。

內地極目新聞報道，住在抱龍鎮桃花村的死者今年54歲，其家屬透露，事發於2月6日，當日下午5時許，死者上山祭祖後發信息要求讓親人去接他，未幾親人再打電話給他，已經無人接聽。

生前要求家屬上山接人

親屬擔心死者迷路逐上山尋人。他們後來發現死者躺在路邊，旁邊有捕獵用的電網，膝蓋處的褲子被燒了一個洞，皮膚呈紫色。現在家屬正在為其辦理喪事。

親屬稱，肇事的捕獵電網橫置在一米多寬的山路上，布置隱蔽，沒有任何警示標誌，目前已經進行了屍檢，並提取了身體組織樣本。家屬還提供了現場找到的高壓電瓶照片，高壓電瓶裝在一個藍色盒子裡，上方還蓋有半透明塑料薄膜覆蓋。家屬稱，他們了解到電瓶是高壓電，有上萬伏。

公安拘捕一人

桃花村一名村幹部證實死者是從其他村子搬來的，上周五（6日）上山祭祖途中發生不幸，他推測該非法捕獵裝置系用來捕獵野豬的，「野豬多，山上有用電燒野豬的。最開始不知道此事，直到2月7日人被派出所抓到，我們才知道。」

周日上午，轄區派出所工作人員表示，已立案並抓獲一名嫌疑人。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT