湖北精神病院呃醫保金 「病人」入住變「坐監」捱唔住自殺

湖北襄陽、宜昌等地多家精神病院被揭發招攬正常人假扮精神患者，虛構病情騙取醫保資金，一個「病人」一年可騙保約6萬元（人民幣，下同），以長者為主的「病人」則可以藉此低價住院，將精神病院當「養老院」。這種看似「一家便宜兩家著」的生意，涉及公立及民營醫院，僅襄陽有20多家精神病院，居民笑稱：「跟我們這兒的牛肉麵館一樣，開得到處都是。」襄陽市衛健委昨回應稱，已成立專班在開展起底式排查，從嚴從速處理。

「不要錢，醫藥費和生活費全免，可以常年住！」在襄陽一家精神病醫院，一名醫生面對病人家屬給出了這樣的承諾。不只是這一家，《新京報》早前「卧底」走訪當地多家醫院，發現許多住院病人看起來並無明顯精神異常，其中還有不少老年人。

每日生活費僅¥15

記者陪同當地一名村民以戒酒的名義前往多家精神病醫院尋求住院，並且強調這位村民沒有任何精神問題，只是單純想要戒酒，出乎意料的是，多家醫院都表示可以收治住院。一名楊姓院長得知來意後十分熱情，「我們醫藥費不收一分錢，目前的生活費是一天15塊錢（人民幣），還可以再優惠一點。」楊院長不關心病情，一味勸說長久住院，「過年都不回去的病人很多。」

醫院為何能讓病人免費住院？關鍵在於院方為這些「病人」虛構大量診療項目套取醫保資金。以襄陽宏安醫院其中一名「病人」為例，住院90天總費用12426元，聲稱內含心理、行為矯正治療、床位、西藥和檢查費等，但「病人」根本沒接受過上述治療項目。

病人越多醫院越賺錢

有醫護人員爆料，每天都會編造出一定數額的治療費用，「一天130塊錢左右，一個月差不多4000塊錢。」一名曾在精神病醫院幹過看護工說，住院的病人越多，醫院就越賺錢，「一個月一個人套五千，一年6萬，一百個病人就是600萬，成本一年就賺回來了。」

據一名男看護稱，經營精神病醫院的成本其實比較低，「招幾個醫生護士，租個房子就行。由於位置偏僻，醫院的房租也比較便宜。」襄陽多家民營精神病醫院均是在近年成立，住院病人從幾十人到兩三百人不等，不少都選址在郊區甚至偏遠鄉鎮。

病人被限與家人聯絡

住院人數越多、住得越久，醫院收入就越高，院方會千方百計阻撓「病人」出院，並限制病人和家屬聯絡，包括上交手機等物品，一名「病人」抱怨「住院相當於坐牢」。去年6月，宜昌夷陵康寧醫院曾發生病人自殺事件。據知情院友稱，那名病人並沒有嚴重的精神疾病，只是因為嗜酒被診斷為使用酒精引起的行為障礙，但「沒有人身自由，過不慣，受不了，就尋短見了。」