樓市低迷︱地方賣地收入 4年減少4.6萬億元

更新時間：10:11 2026-02-03 HKT
發佈時間：10:11 2026-02-03 HKT

內地房地產市場低迷之下，2025年地方政府賣地收入（即土地出讓收入）連續4年下跌。與2021年的高峰期相比，地方賣地收入減少了約4.6萬億元（人民幣，下同），跌幅52.3%。專家預料賣地收入今年將繼續下跌，但跌幅有望收窄。

河南同比降27.7%

近日，財政部公開數據顯示，2025年地方政府國有土地使用權出讓收入41518億元，比2024年降14.7%，是2022年以來連續第4年出現兩位數降幅。與2021年地方土地出讓收入峰值（8.7萬億元）相比，去年地方土地出讓收入減少了約4.6萬億元，降幅達到52.3%。

內地樓市低迷，連累地方賣地收入4年減少4.6萬億元。中新社
從具體省份來看，廣東去年賣地收入同比下降11%，河南更大降27.7%，但北京市則出現4.7%的小幅增長。

「第一財經」引述粵開證券首席經濟學家羅志恆說，賣地收入持續下滑，減少地方可用財力，加大償債壓力，預計今年將延續下滑態勢，但降幅有望收窄。

他認為，在多輪房地產政策持續托底之下，內地樓市正逐步走出「硬着陸」風險，進入一個周期更長、過程更為溫和但持續調整的階段。

