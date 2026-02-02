深圳6日大男嬰遭月嫂摔至顱出血 家屬索賠後月子中心隨即申請破產

1月18日，深圳龍華一名出生僅6天的新生兒在龍華寶恩月子中心不慎摔傷，確診顱內出血並轉入ICU治療。所幸，目前該嬰兒病情已趨於穩定並順利出院。然而，原本承諾對事件負責到底的月子中心突然宣布破產關停，事件處置一波三折，讓家屬非常折騰，更引發老闆是否想藉著破產「走數」，不過據悉，目前嬰兒家屬已與月子中心達成和解，涉事月子中心正有序推進關停工作，並為相關客戶辦理退費事宜。

月子中心老闆：絕不逃避責任

據「封面新聞」報道，新石社區工作站黨委委員、紀委書記李柱表示，社區於1月18日接到群眾報警後，立即聯合街道相關部門趕赴現場處置，一方面安撫嬰兒家屬情緒，另一方面積極與深圳市兒童醫院溝通協調，協調醫院動用最優醫療資源，全力救治受傷嬰兒。1月19日，社區組織嬰兒父親、爺爺等家屬代表，與月子中心法定代表人王某開展協商，「月子中心法定代表人當時明確表態，願意承擔百分之百的責任，一定會負責到底。」

深圳6日大男嬰遭月嫂摔至顱出血，幸病情逐步穩定。

深圳6日大男嬰遭月嫂摔傷顱內出血入ICU搶救。

醫院診斷報告。

月子中心申請破產閉店。

據悉，在醫院的精心救治下，嬰兒病情逐步穩定，順利出院後返回月子中心休養。由於嬰兒月齡過小，無法長時間接受高壓氧治療，後續仍需定期返回醫院，完成高壓氧康復治療。

家屬希望月子中心墊付嬰兒前期住院費用及後續康復治療費用；待孩子滿6至12個月後，按相關規定完成傷情鑒定，月子中心需依法承擔相應責任。然而，1月27日，月子中心突然宣布倒閉，消息傳出後，引發各種猜測，社區緊急介入處置，第一時間與月子中心法定代表人王某取得聯繫，約定於1月28日在月子中心現場協商後續處置事宜。

李柱進一步介紹，該月子中心近年來經營狀況持續不佳，長期處於虧損狀態，此次新生兒摔傷事件成為其決定關停門店的導火線。「然而月子中心法定代表人（王某）還是很有擔當的，明確承諾會妥善處理好客戶退費、員工安置及嬰兒後續治療等相關事宜，絕不逃避責任。」

截至目前，涉事月子中心已為近60戶客戶辦理退費手續，其中包括22戶已入住客戶、37戶未入住客戶；目前僅剩4戶未入住客戶尚未到場辦理退費，另有1戶客戶因個人需求，要求住至月底，月子中心已同意該訴求。

據李柱介紹，經過社區工作站連日來的耐心協調、多方溝通，1月29日下午2點，嬰兒家屬與月子中心正式簽署和解協議，此次事件的核心爭議得到妥善解決。李柱表示，後續社區將持續跟進嬰兒的康復治療情況，以及月子中心客戶退費、員工安置等收尾工作，同時進一步加強轄區內相關企業的運營監管，防範潛在風險，切實維護群眾合法權益。