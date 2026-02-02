Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小鵬人形機器人首秀摔趴 CEO：想起孩子學步︱有片

即時中國
更新時間：09:45 2026-02-02 HKT
發佈時間：09:45 2026-02-02 HKT

內地電動車大廠小鵬汽車轉戰人形機器人領域，首款產品「IRON」在深圳灣萬象城頭一回在線下亮相時意外摔倒，因無法自主起身被工作人員抬離現場，事件與此前因步態過於逼真被質疑「真人假扮」的爭議形成戲劇性對比。小鵬汽車董事長何小鵬昨天回應：「讓我想起所有孩子學步的樣子，跌倒後會站穩，下一步就是開始奔跑，持續奔跑。」

無法起身被抬走

前天，小鵬人形機器人IRON在深圳灣萬象城首次公開亮相時，行走過程中突然失衡摔倒。現場影片顯示，機器人倒地後腿部出現明顯抽搐現象，因無法自主起身最終被工作人員抬離現場。網友紛紛調侃這是「大型社死現場」。

事件與去年11月的爭議形成強烈對比。當時IRON因「貓步」行走姿態高度擬人化，被質疑內部藏有真人操控。為自證清白，小鵬團隊曾在發布會上當眾剪開機器人腿部「皮膚」與「肌肉」，露出金屬關節與機械結構。

何小鵬當時一度哽咽表示「心中的成見是一座大山」，強調自證是為推動行業信任。他表示：「此前我們沒有在機器人通電狀態下剪開過『皮膚和肌肉』，在發布會開始前的最後一個小時，我們決定這樣做，希望這是最後一次證明機器人是它自己。」小鵬全新一代人形機器人IRON於2025年11月5日科技日活動上發布，擁有「骨骼－肌肉－皮膚」結構，包括仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚、頭部3D曲面顯示、仿生靈動雙肩，實現22個自由度的靈巧手。

去年11月，何小鵬宣布小鵬新定位，稱「公司新的十年願景是讓小鵬汽車成為面向全球的具身智能公司」。他表示，2026年底小鵬目標是實現規模量產高階人形機器人。

