福田口岸｜北上男煙盒藏5399顆珍珠 過X光機被揭「明珠暗藏」斷正

近日，一名進境旅客利用煙盒藏匿海水養殖珍珠5399顆，在福田口岸被內地海關查獲。

據內地海關官方微博「海關發布」消息，關員在福田口岸對進境旅客及其行李物品進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，且該名旅客隨身攜帶的購物拖車過X光機時圖像異常，隨即對其進行攔截檢查。

經關員進一步查驗，購物車中查獲兩個煙盒，打開後發現當中裝有兩個快遞袋，袋內用透明密封袋包裝有疑似珍珠5包。後經深圳海關工業品檢測技術中心鑒定，上述物品均為海水養殖珍珠，共計5399顆。

據估計該批珍珠大約價值近四十萬元人民幣。