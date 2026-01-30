《孤注一擲》女主角｜金晨還原車禍後助理「頂包」真相 公布受傷照稱沒騙保險

內地女星金晨近日被爆去年涉嫌交通肇事逃逸，找助理「頂包」，引發全網關注。浙江紹興警方30日發通報稱，確認當時確是金某（即金晨）駕車，為避讓路上竄行狗隻造成車內3人輕傷。事發後她先後離開現場去醫院，留下徐姓助理現場報警。金晨在微博發文道歉，稱助理「情緒緊張」才會謊稱自己是司機，並澄清沒有索賠保險，否認「騙保險」的說法 。

紹興市公安局柯橋區分局發佈警情通報，事發現去年3月16日11時許，金某（即金晨）、徐某青（助理）、劉某禕（經理人）結伴在紹興柯橋古鎮遊玩、購物。15時07分，金晨駕駛黑色越野車途經柯橋湖塘街道一路段時，為避讓路上竄行犬只發生單車事故，造成車內3人輕微受傷，車輛、道路路牌、村居圍牆受損。

意外發生後，金某因臉部受傷，急於就診，在劉某禕（經理人）陪同下打車離開，前往上海一醫院檢查住院。徐姓助理留在現場報警處置。交警調查期間，徐謊稱是自己開的車，民警經初查判斷為單一車輛事故，未發現異常情況，遂按簡易程序進行處理。經調查，徐某青事後未向保險公司實際理賠，不存在騙保事實。

助理「情緒緊張」亂認是司機

金晨30日發布微博道歉，稱自己駕車緊急拐彎時撞到路邊的警示牌及房屋圍牆，事故發生時現場只有3人，她自己傷勢較重，由經理人第一時間帶往醫院並緊急做了手術。助理留在現場處理，「由於事發突然外加情緒緊張，助理向交警說明自己是司機」。

金晨表示，她在手術清醒後認為自己應負責，因此讓助理向保險公司撤銷理賠，全部維修及賠償由個人承擔，並已於2025年4月處理完畢。她表示會深刻反省，未來更加嚴格遵守交通法規，謹言慎行。

現年35歲的金晨是內地知名女演員，手握多個代言和4部待播影視作品。事件傳出後，喜之郎果凍官方微博已刪除與代言人金晨相關的全部內容。