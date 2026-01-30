Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

傳輝達H200晶片輸華 黃仁勳稱為假消息

即時中國
更新時間：08:38 2026-01-30 HKT
發佈時間：08:38 2026-01-30 HKT

中美半導體領域角力下，外界關注輝達晶片是否可進入中國市場。輝達CEO黃仁勳否認有消息稱H200晶片已運到中國，形容為假新聞，澄清還未收到定單。

路透社引述消息人士指，中國已批准首批H200晶片入口。路透社
黃仁勳結束訪問大陸行程後，飛抵台北松山機場，一現身便被追問H200晶片輸華消息，他澄清北京仍在考慮中。黃仁勳表示，相信這是假新聞，公司還未收到購買定單，也還沒收到新聞所說的消息，「我的問題是：那些放假新聞的人，他們的目的是甚麼？無可置疑的是，我認為北京需要自行思考。」

早前有路透社引述知情人士報道，北京有條件批准字節跳動、阿里巴巴和騰訊購買40萬顆H200晶片，其他企業則正等候審批。

