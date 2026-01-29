Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅客福音？︱國內航班擬禁現金選座 最少70%免費揀

即時中國
更新時間：18:30 2026-01-29 HKT
發佈時間：18:30 2026-01-29 HKT

外遊時，不少人基於不同需要預留座位。由於航空公司有不同政策，乘客有時要付費才可挑選心儀座位，或者要苦待航空公司「放位」。面對航空公司就預留座位的安排，中國航空運輸協會組織各航空公司研究制定《公共航空運輸企業航班預留座位規則（徵求意見稿）》團體標準，今天公布有關規定，並進行為期一個月的公開徵求意見。

根據《徵求意見稿》內容，航空公司須將經濟艙座位分為「免費可選座位」和「預留座位」兩大類。其中，運行保障性預留座位需基於安全和服務剛性需求，包括安全員座位、緊急出口限制、特殊旅客（如輪椅、擔架、無陪兒童）保障等。

另外，增值服務性預留座位分為權益類預留（積分/里程兌換）和付費預留（僅限國際及地區航班），明確國內航班不得提供現金選座服務；要求國內航班免費可選座位比例最低70%，國際及地區航班免費可選座位比例不低於65%。

此外，《徵求意見稿》還提出要明確預留座位的釋放時間，防止「最後一刻」才放出。航空公司須在網絡購票、值機等環節以顯著方式告知旅客免費與預留座位範圍、積分/里程兌換標準、付費選座價格（僅限國際及地區航班）、預留座位釋放時間等信息。同時，座位圖需使用清晰圖標區分「免費可選」「會員可選」「線上不可選」「已選座位」等類別，杜絕信息模糊與誤導。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
7小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 放棄搶救老伴被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 放棄搶救老伴被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
影視圈
10小時前
「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災 ｜Juicy叮
「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災 ｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
沙田櫻花2026｜石門過百棵櫻花最新開花情況！富士櫻/吉野櫻粉紅花海 附交通方式+櫻花花期
沙田櫻花2026｜石門過百棵櫻花最新開花情況！富士櫻/吉野櫻粉紅花海 附交通方式+櫻花花期
好去處
2026-01-28 17:10 HKT
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
飲食
2026-01-28 18:15 HKT
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
2026-01-28 19:30 HKT
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
2026-01-28 13:50 HKT