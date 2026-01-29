旅客福音？︱國內航班擬禁現金選座 最少70%免費揀
更新時間：18:30 2026-01-29 HKT
外遊時，不少人基於不同需要預留座位。由於航空公司有不同政策，乘客有時要付費才可挑選心儀座位，或者要苦待航空公司「放位」。面對航空公司就預留座位的安排，中國航空運輸協會組織各航空公司研究制定《公共航空運輸企業航班預留座位規則（徵求意見稿）》團體標準，今天公布有關規定，並進行為期一個月的公開徵求意見。
根據《徵求意見稿》內容，航空公司須將經濟艙座位分為「免費可選座位」和「預留座位」兩大類。其中，運行保障性預留座位需基於安全和服務剛性需求，包括安全員座位、緊急出口限制、特殊旅客（如輪椅、擔架、無陪兒童）保障等。
另外，增值服務性預留座位分為權益類預留（積分/里程兌換）和付費預留（僅限國際及地區航班），明確國內航班不得提供現金選座服務；要求國內航班免費可選座位比例最低70%，國際及地區航班免費可選座位比例不低於65%。
此外，《徵求意見稿》還提出要明確預留座位的釋放時間，防止「最後一刻」才放出。航空公司須在網絡購票、值機等環節以顯著方式告知旅客免費與預留座位範圍、積分/里程兌換標準、付費選座價格（僅限國際及地區航班）、預留座位釋放時間等信息。同時，座位圖需使用清晰圖標區分「免費可選」「會員可選」「線上不可選」「已選座位」等類別，杜絕信息模糊與誤導。
