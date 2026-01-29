Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張又俠落馬與向美國洩漏核武信息有關？ 國防部：勿妄加揣測

即時中國
更新時間：16:22 2026-01-29 HKT
發佈時間：16:22 2026-01-29 HKT

美媒《華爾街日報》報道，中央軍委副主席張又俠落馬與涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資有關。對此，中國國防部發言人蔣斌今天表示，要以官方發布的信息為準，不要妄加揣測。

相關新聞：中國觀察：張又俠「通美」？ 外媒驚悚報道

中國國防部24日宣布，張又俠與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。今天中國國防部舉行例行記者會，境外媒體聚焦張又俠落馬案。

軍報斥張又俠破壞軍委主席負責制 「非越反越腐而是越挖越深」。路透社
中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法被查。
《華爾街日報》日前引述熟悉某場簡報會人士的說法報道稱，張又俠因涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資，及收賄拔擢前國防部長李尚福等人，而被立案調查。

相關新聞：張又俠劉振立落馬  魯比奧美密切關注

在今天的例行記者會上，有媒體提問是否能夠證實，蔣斌回應表示，「請大家以官方發布的信息為準，不要妄加揣測」。

另外，針對張又俠與劉振立案的進一步情況，蔣斌僅表示，「對此我們已經發布有關信息，我們沒有更多補充」。

