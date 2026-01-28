Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI晶片︱美媒稱中國批購H200晶片 數十萬顆先供三網企

更新時間：13:01 2026-01-28 HKT
發佈時間：13:01 2026-01-28 HKT

國際晶片龍頭Nvidia的CEO黃仁勳昨日在深圳大嘆潮汕牛肉火鍋之際，有美媒引述2名消息人士指，中國已批准進口首批H200人工智能晶片，反映中國在AI應用與推動本土產業發展之間，立場出現轉變。

相關新聞：晶片教父︱黃仁勳福田¥800歎火鍋讚新鮮 網民解構同款潮州牛宴

新加坡媒體《聯合早報》引述路透社報道，指有兩名知情人士透露，中國已批准H200晶片入口。消息人士稱，此次批准涵蓋數十萬顆H200晶片，並且決定是在黃仁勳上周開始訪問中國期間作出的。

一名消息人士說，首批獲准入口的晶片，主要分配給三家中國大型網際網路公司，其他企業目前正排隊等待後續審批。

消息人士拒絕透露首批獲批企業的名稱。

黃仁勳23日抵達上海，行程安排會分別到上海、北京及深圳出席公司的新年晚會，黃仁勳在上海張江新辦公室與員工交流時，未提及H200晶片事宜。黃仁勳27日則出現在深圳福田。

早前，彭博社引述消息人士報道指，中國監管機構近日已原則性批准阿里巴巴、騰訊及字節跳動，開展採購H200晶片的程序。

 

