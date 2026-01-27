Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「走佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片

即時中國
更新時間：20:19 2026-01-27 HKT
發佈時間：19:09 2026-01-27 HKT

國際黃金價屢創新高，深圳水貝有「中國黃金集散地」之稱。有商家在這個風潮下，以高價收購黃金，進行一場「黃金對賭」。近日，有一間黃金珠寶店疑似「爆煲」，有指涉款過百億元（人民幣‧下同），超十萬客戶蒙受損失。網上流出影片，有受害人在維權期間情緒激動企跳。

相關新聞：深圳水貝白銀商家「走佬」？ 商戶損失數萬到數十萬元

消息指，對於該店的維權行動已持續多日。周一（26日），一名投資者坐在地上痛哭表示，自己於19日投入的70多萬元資金至今無法追回，她表示自己為「白銀級」，但相關承諾並未兌現。其家庭損失慘重，除本人被騙70多萬元外，其子女被騙資金高達455萬元。

受害人稱一家被騙逾¥520萬

網上一段影片顯示，一名投資者情緒失控，試圖從維權的體育館高處的觀眾席一躍而下，及時被三名現場警察攔下。

在社交平台上，有人貼出一封公開信，其指單單這家黃金珠寶店涉款133億元，當中有15萬家庭。

相關新聞：金舖變「賭場」︱深圳水貝三店受查 涉搞網上「非實物黃金對賭」

內容指，近日因該店的「爆雷」陷入輿論漩渦。從線上小程序驟停、線下網點被上千人圍堵，到「每天僅能提1克黃金」的荒誕限制，再到被律師揭露「以實物之名行金融對賭之實」的隱秘操作，這場看似由白銀暴漲引發的擠兌危機，實則是一場精心包裝的風險騙局。

自稱來自全國各地的消費者在信中表示，近期在深圳市水貝珠寶市場遭遇有組織、模式化的詐騙行為，涉及企業眾多、金額巨大、受害者遍布各地。

僅以目前已爆雷的黃金寶店為例，該公司長期以「高價回收黃金、白銀」為誘餌，誘騙客戶將貴金屬寄送至其線下門店或通過其小程序進行充值交易，隨後拒不付款、關閉門店、中斷客服，造成大量受害人血本無歸，涉案金額累計已達數百億元。

客戶每日限提1克黃金

消費者指出，深圳水貝片區已形成一條以「珠寶回收」為名、實則實施詐騙的黑色產業鏈。多家公司採用相同手法運作：虛構履約能力，以明顯高於市場價的回收價吸引客戶，在收取貨物或充值款後便以系統維護、財務延遲、限額提現等借口拖延，最終失聯跑路。

所謂的「兌付方案」往往只是拖延戰術，如每日限提1克黃金或500元現金，甚至要求本金打折分期。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
14小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「走佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
12小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
19小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
17小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
14小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
11小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
20小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
11小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT