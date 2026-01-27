黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片

國際黃金價屢創新高，深圳水貝有「中國黃金集散地」之稱。有商家在這個風潮下，以高價收購黃金，進行一場「黃金對賭」。近日，有一間黃金珠寶店疑似「爆煲」，有指涉款過百億元（人民幣‧下同），超十萬客戶蒙受損失。網上流出影片，有受害人在維權期間情緒激動企跳。

消息指，對於該店的維權行動已持續多日。周一（26日），一名投資者坐在地上痛哭表示，自己於19日投入的70多萬元資金至今無法追回，她表示自己為「白銀級」，但相關承諾並未兌現。其家庭損失慘重，除本人被騙70多萬元外，其子女被騙資金高達455萬元。

受害人稱一家被騙逾¥520萬

網上一段影片顯示，一名投資者情緒失控，試圖從維權的體育館高處的觀眾席一躍而下，及時被三名現場警察攔下。

在社交平台上，有人貼出一封公開信，其指單單這家黃金珠寶店涉款133億元，當中有15萬家庭。

內容指，近日因該店的「爆雷」陷入輿論漩渦。從線上小程序驟停、線下網點被上千人圍堵，到「每天僅能提1克黃金」的荒誕限制，再到被律師揭露「以實物之名行金融對賭之實」的隱秘操作，這場看似由白銀暴漲引發的擠兌危機，實則是一場精心包裝的風險騙局。



自稱來自全國各地的消費者在信中表示，近期在深圳市水貝珠寶市場遭遇有組織、模式化的詐騙行為，涉及企業眾多、金額巨大、受害者遍布各地。



僅以目前已爆雷的黃金寶店為例，該公司長期以「高價回收黃金、白銀」為誘餌，誘騙客戶將貴金屬寄送至其線下門店或通過其小程序進行充值交易，隨後拒不付款、關閉門店、中斷客服，造成大量受害人血本無歸，涉案金額累計已達數百億元。

客戶每日限提1克黃金

消費者指出，深圳水貝片區已形成一條以「珠寶回收」為名、實則實施詐騙的黑色產業鏈。多家公司採用相同手法運作：虛構履約能力，以明顯高於市場價的回收價吸引客戶，在收取貨物或充值款後便以系統維護、財務延遲、限額提現等借口拖延，最終失聯跑路。



所謂的「兌付方案」往往只是拖延戰術，如每日限提1克黃金或500元現金，甚至要求本金打折分期。