Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣東連續8年第一生育大省 年增逾百萬嬰兒

即時中國
更新時間：09:41 2026-01-27 HKT
發佈時間：09:41 2026-01-27 HKT

儘管做了37年經濟「老大哥」，但廣東的整體人口仍然年輕，發展潛力保持強勁。在去年全國總人口減少339萬之際，廣東逆勢而行，連續8年成為第一生育大省，也是連續6年全國唯一出生人口超過百萬的省份。

人口結構年輕 省外流入量大

截至2025年底，廣東全省常住人口達1.278億，連續18年位居全國首位。人口結構相對年輕：省外流入人口總量非常大，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例比較高。16至59歲勞動年齡人口佔比達66.38%，高於全國平均水平，勞動力供給充足。

相關新聞：經濟第一省︱粵去年GDP增長3.9% 連續三年未達標

省政府工作報告顯示，2025年廣東新增基礎教育公辦學位50萬個，實施學前一年免費教育政策、惠及168萬名兒童。此外，在粵港澳大灣區融合效應下，廣東的外來人口持續增加，其中在粵就讀港澳生有11.6萬人。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:23
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
1小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:23
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
2小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
16小時前
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
1小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
2026-01-26 10:44 HKT
大疆無人機在商用領域佔據極大市場。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍機全程直播？ 網民吵翻天
即時國際
15小時前
關稅戰｜特朗普突加徵南韓關稅至25%  指未有履行協議
關稅戰｜特朗普突加徵南韓關稅至25%  指未有履行協議
即時國際
4小時前