廣東連續8年第一生育大省 年增逾百萬嬰兒
更新時間：09:41 2026-01-27 HKT
發佈時間：09:41 2026-01-27 HKT
發佈時間：09:41 2026-01-27 HKT
儘管做了37年經濟「老大哥」，但廣東的整體人口仍然年輕，發展潛力保持強勁。在去年全國總人口減少339萬之際，廣東逆勢而行，連續8年成為第一生育大省，也是連續6年全國唯一出生人口超過百萬的省份。
人口結構年輕 省外流入量大
截至2025年底，廣東全省常住人口達1.278億，連續18年位居全國首位。人口結構相對年輕：省外流入人口總量非常大，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例比較高。16至59歲勞動年齡人口佔比達66.38%，高於全國平均水平，勞動力供給充足。
相關新聞：經濟第一省︱粵去年GDP增長3.9% 連續三年未達標
省政府工作報告顯示，2025年廣東新增基礎教育公辦學位50萬個，實施學前一年免費教育政策、惠及168萬名兒童。此外，在粵港澳大灣區融合效應下，廣東的外來人口持續增加，其中在粵就讀港澳生有11.6萬人。
最Hit
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
2小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
2026-01-26 10:44 HKT