廣東連續8年第一生育大省 年增逾百萬嬰兒

儘管做了37年經濟「老大哥」，但廣東的整體人口仍然年輕，發展潛力保持強勁。在去年全國總人口減少339萬之際，廣東逆勢而行，連續8年成為第一生育大省，也是連續6年全國唯一出生人口超過百萬的省份。

人口結構年輕 省外流入量大

截至2025年底，廣東全省常住人口達1.278億，連續18年位居全國首位。人口結構相對年輕：省外流入人口總量非常大，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例比較高。16至59歲勞動年齡人口佔比達66.38%，高於全國平均水平，勞動力供給充足。



省政府工作報告顯示，2025年廣東新增基礎教育公辦學位50萬個，實施學前一年免費教育政策、惠及168萬名兒童。此外，在粵港澳大灣區融合效應下，廣東的外來人口持續增加，其中在粵就讀港澳生有11.6萬人。