陳志被捕︱柬埔寨外交部：違法取得國籍 決定遣返

即時中國
更新時間：09:10 2026-01-27 HKT
發佈時間：09:10 2026-01-27 HKT

太子集團創始人、「電詐之王」陳志，1月7日遭柬埔寨遣返中國受查。柬國外交部26日發交說明，指因發現陳志以不正當手段取得國籍，決定依法撤銷其國籍，遣返回中國亦符合相關司法協助與法律合作程序。

彰顯國際合作打擊跨國犯罪

據柬媒《柬中時報》報道，柬埔寨外交部26日發聲明，指柬埔寨當局將陳志遣返至其原籍國中國的決定，完全依據柬埔寨法律作出，並符合柬方在相互司法協助與法律合作方面的承諾，程序合法、正當。

陳志被柬埔寨遣返中國受審。
「電詐之王」陳志被遣返中國受審。公安部
相關新聞：陳志被捕｜太子集團旗下5大型地產項目 遭柬埔寨下令暫停銷售

關於撤銷陳志柬埔寨國籍一事，柬埔寨外交部表示，該決定嚴格遵循《國籍法》新增的第4款第29條，以及《國籍法實施法令》第4款第52條之規定。依據上述法律條文，若入籍公民被發現通過偽造檔案或在申請過程中提供虛假資訊而取得柬埔寨國籍，政府有權依法撤銷其國籍。

柬埔寨外交部強調，此次遣返行動是基於發現當事人以不正當方式取得國籍後所作出的主權決定。

相關新聞：陳志被捕︱「電詐之王」被優先遣返中國 凸顯柬對華深度依賴

聲明還指出，任何在法律框架內進行的人員移交，均屬於相互司法協助和司法合作的正式程序，反映政府對本國法律及國際義務的負責態度。

柬埔寨外交部表示，此類果斷的法律行動，彰顯柬埔寨持續致力於加強國際合作，以維護和平、穩定與社會經濟發展，並有效打擊跨國犯罪活動。

 

 
 

