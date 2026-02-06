Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

預製菜｜內地就預製菜標準徵求意見 提出保質期不超一年

即時中國
更新時間：17:00 2026-02-06 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-06 HKT

西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」引發預製菜風波後，內地就預製菜標準發布徵求意見稿，明確預製菜定義，並要求盡量縮短預製菜的產品保質期，最長不應超過12個月。

國家衛生健康委周五（6日）發布《食品安全國家標準 預製菜》（徵求意見稿），面向社會公開徵求意見。

意見稿明確，預製菜是以一種或多種食用農產品及其製品為原料，使用或不使用調味料等輔料，不添加防腐劑，經工業化預加工製成，配以或不配以調味料包，加熱或熟制後方可食用的預包裝菜餚產品。

標準要求，預製菜不包括主食類食品、淨菜類食品、即食食品和中央廚房製作的菜餚，而且應盡量縮短預製菜的產品保質期，最長不應超過12個月。

標準也要求，預製菜不得使用防腐劑，盡可能減少食品添加劑的使用。

去年9月，中國連鎖餐廳西貝與網紅創業者羅永浩就預製菜問題發生爭執，引發公眾關於預製菜標準的討論，以及餐廳是否應該明示使用了與預製菜。
 

新華社此前報道，記者22日從中國市場監管總局獲悉，為切實維護消費者合法權益，促進產業高質量發展，國務院食安辦組織國家衛生健康委、市場監管總局等部門起草了《食品安全國家標準 預製菜》《預製菜術語和分類》草案；會同市場監管總局、商務部等部門起草了關於推廣餐飲環節菜品加工製作方式自主明示的公告，將於近日向社會公開徵求意見。下一步，相關部門將在充分吸納各方意見建議的基礎上，進一步修改完善，按程序發布。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
即時中國
5小時前
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大
01:34
鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大
影視圈
5小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
藥倍安心︱「吹哨者」鄭曦琳被警方拘捕 涉披露個人資料
01:58
藥倍安心︱網絡起底持續四個月 涉披露受害人姓名、學校、地址等 「吹哨者」鄭曦琳被捕 認發「起底」帖文
社會
5小時前
巴士安全帶｜政府憲報今刊憲刪乘客須配用安全帶條例
02:04
巴士安全帶｜陳美寶認未能察覺不足、解說不夠精準 將展開公眾諮詢 邀專家研究效用
社會
3小時前
75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生
75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生
影視圈
9小時前
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
5小時前
偏心母屈錢資助兩弟結婚 各捐$10萬大元 月入$3萬單身港女氣炸 狠心做一事反擊｜Juicy叮
偏心母屈錢資助兩弟結婚 各捐$10萬大元 月入$3萬單身港女氣炸 狠心做一事反擊｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
04:52
星島申訴王｜90後揭自提點「搵銀」真相 日做12小時賺少過最低工資 難識女朋友：不如揸的士
申訴熱話
10小時前