預製菜｜內地就預製菜標準徵求意見 提出保質期不超一年

西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」引發預製菜風波後，內地就預製菜標準發布徵求意見稿，明確預製菜定義，並要求盡量縮短預製菜的產品保質期，最長不應超過12個月。

國家衛生健康委周五（6日）發布《食品安全國家標準 預製菜》（徵求意見稿），面向社會公開徵求意見。

意見稿明確，預製菜是以一種或多種食用農產品及其製品為原料，使用或不使用調味料等輔料，不添加防腐劑，經工業化預加工製成，配以或不配以調味料包，加熱或熟制後方可食用的預包裝菜餚產品。

標準要求，預製菜不包括主食類食品、淨菜類食品、即食食品和中央廚房製作的菜餚，而且應盡量縮短預製菜的產品保質期，最長不應超過12個月。

標準也要求，預製菜不得使用防腐劑，盡可能減少食品添加劑的使用。

去年9月，中國連鎖餐廳西貝與網紅創業者羅永浩就預製菜問題發生爭執，引發公眾關於預製菜標準的討論，以及餐廳是否應該明示使用了與預製菜。



新華社此前報道，記者22日從中國市場監管總局獲悉，為切實維護消費者合法權益，促進產業高質量發展，國務院食安辦組織國家衛生健康委、市場監管總局等部門起草了《食品安全國家標準 預製菜》《預製菜術語和分類》草案；會同市場監管總局、商務部等部門起草了關於推廣餐飲環節菜品加工製作方式自主明示的公告，將於近日向社會公開徵求意見。下一步，相關部門將在充分吸納各方意見建議的基礎上，進一步修改完善，按程序發布。