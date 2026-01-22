Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

路透：施紀賢下周訪華　雙方重啟「黃金時代」商界高層對話

即時中國
更新時間：03:26 2026-01-22 HKT
發佈時間：03:26 2026-01-22 HKT

路透社引述多名知情人士報道，英國首相施紀賢將於下周訪問中國，期間中英將重啟被稱為「黃金時代」的高層商界對話，雙方大型頭龍企業代表預料將參與。

報道指，重啟的對話平台為「英中商業領袖理事會」，該機制最早於二○一八年、英國前首相文翠珊與時任國務院總理李克強推動建立，當時雙邊關係正值被形容為「黃金時代」。消息人士稱，英方多家重量級企業已表達參與意向，包括阿斯利康、英國石油、滙豐銀行、洲際酒店集團、捷豹路虎、勞斯萊斯、施羅德集團及渣打銀行等。

英國政府昨日宣布批准中國在倫敦市中心興建新「巨型使館」的計劃，結束長達七年多的審批拖延，被視為中英關係近期回暖的重要訊號。
報道指，中方方面，預料將由多家國有及大型企業派員出席，包括中國銀行、中國建設銀行、中國移動、中國工商銀行、中車集團、國藥集團及比亞迪等。

相關新聞：英國政府有條件批准 中國建「超級大使館」

報道引述知情人士透露，相關磋商其實已進行一段時間，但施紀賢此行能否落實，一度取決於英國政府是否批准中國在倫敦興建其於歐洲規模最大的使館。隨着有關決定近日獲批，雙方談判才加快推進。不過，由於相關安排剛剛敲定，加上外圍地緣政治因素仍存變數，訪華行程細節仍待最後確認階段。

另有消息指，英方或最快於本周內公布施紀賢訪華的正式日程。惟目前尚未能確定哪些企業的行政總裁將親自出席，有企業界人士透露，個別公司高層已因行程不確定而婉拒邀請。

施紀賢此行若成行，將是自2018年以來英國首相首次正式訪問中國。

 

