習近平：堅持以國內大循環為主體 讓內需成為經濟發展主動力

省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班，20日上午在中央黨校開班。國家主席習近平在開班式上發表重要講話強調，要堅持以國內大循環為主體 讓內需成為經濟發展的主動力。

二十屆四中全會對「十五五」（2026年至2030年）時期經濟社會發展作出部署。習近平指出，制定和實施五年規劃是我們黨治國理政一條重要經驗，是中國特色社會主義制度一個重要政治優勢，有利於實現黨的領導，有利於集中力量辦大事，有利於前瞻性把握戰略問題，有利於保持事業連續性。

習近平在二十屆四中全會精神專題研討班發表重要講話。新華社

習近平指出，我國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。我們分析形勢，既要把各種因素考慮周全，又要善於把握其中一些關鍵因素如國際形勢、新一輪科技革命和產業變革等的新變化。要胸懷全局、登高望遠，在戰略上保持定力，在戰術上精心運籌，不斷增強我國發展的確定性和可持續性。

習近平強調，建設現代化產業體系、實現產業體系整體躍升，是「十五五」時期的重要戰略任務。各地區各行業要找準定位，堅持智能化、綠色化、融合化方向，發揮比較優勢，形成上下游產業相互銜接、各展其長、同向發力的生動局面。要保持製造業合理比重，大力發展先進製造業。因地制宜發展新質生產力，推動科技創新和產業創新深度融合。要建設現代化基礎設施。

習近平指出，我國人口多、市場大、產業全、發展動能強，有條件加快構建新發展格局。要堅持以國內大循環為主體，正確處理消費和投資、需求和供給的關係，堅持惠民生和促消費、投資于物和投資于人緊密結合，努力提高國民經濟循環質量和效率，讓內需成為經濟發展的主動力。要以做強國內大循環提升擴大高水平對外開放的自主性，以拓展國際循環增強國內改革發展的活力，努力實現內外聯通、互促共進。

習近平強調，經濟發展和社會發展相輔相成，必須協調並進。要把改善民生作為促進社會發展的重點，在發展經濟的同時穩步提高人民生活品質。要堅持黨建引領，強化法治保障，夯實基層基礎，切實提高社會治理水平。要統籌發展和安全，有效防範化解各類風險，切實維護國家安全和社會穩定。

習近平指出，要堅持科學決策、民主決策、依法決策，編制好國家和地方「十五五」規劃綱要及專項規劃。地方規劃和專項規劃要與國家整體規劃銜接好，體現國家整體規劃的精神和要求，同時要因地因事制宜，把需要和可能統一起來，確保定了就做得到、能落地見效。