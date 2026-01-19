Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

去年GDP逾140萬億增5%符目標 人均可支配收入4.3萬餘元

國家統計局最新資料顯示，初步核算，2025年國內生產總值1401879億元，按不變價格計算，比上年增長5.0%，預期目標圓滿實現。

分產業看，第一產業增加值93347億元，比上年增長3.9%；第二產業增加值499653億元，增長4.5%；第三產業增加值808879億元，增長5.4%。

全國居民人均服務性消費支出增長4.5%。新華社
分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.4%，二季度增長5.2%，三季度增長4.8%，四季度增長4.5%。從環比看，四季度國內生產總值增長1.2%。

2025年全年全國居民人均可支配收入43377元，比上年名義增長5.0%，扣除價格因素實際增長5.0%。

按常住地分，城鎮居民人均可支配收入56502元，比上年名義增長4.3%，實際增長4.2%；農村居民人均可支配收入24456元，比上年名義增長5.8%，實際增長6.0%。全國居民人均可支配收入中位數36231元，比上年名義增長4.4%。

食品煙酒支出降0.5百分點

按全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入10150元，中間偏下收入組 22702元，中間收入組35536元，中間偏上收入組55586元，高收入組103778元。

全年全國居民人均消費支出29476元，比上年名義增長4.4%，扣除價格因素實際增長4.4%。全國居民人均食品菸酒消費支出佔人均消費支出的比重（恩格爾係數）為29.3%，比上年下降0.5個百分點；全國居民人均服務性消費支出增長4.5%，佔人均消費支出的比重為46.1%，與上年持平。

