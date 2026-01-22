包頭鋼板廠大爆炸增至10人死亡84人受傷 安全紀錄欠佳10年來30死｜有片

內蒙古包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠周日（18日）下午發生強烈爆炸。據包鋼板材廠爆炸事故應急救援指揮部發布事故人員傷亡情況通報，該次事故造成10人死亡，84人受傷，所有傷員生命跡象平穩。事件引起中央重視，國務院安委會已決定查處事故並掛牌督辦。值得注意的是，事故發生前兩天，包鋼集團召開安全生產會議，強調要集中整治和隱患排查治理。澎湃新聞報道，2016年至今的10年間，包鋼股份發生的安全事故已造成至少30人死亡。

公安對企業責任人採取措施

新華社報道，公安機關已對相關企業責任人採取措施。包頭市常務副市長林立表示，周日下午15時3分，包鋼板材廠煉鋼作業部的一個650立方米飽和水、蒸汽球罐發生爆炸，84名傷者中，重症5人，其餘均為頭面部外傷和肢體軟組織挫傷等輕傷。

爆炸威力巨大，白色煙霧升騰至半空。村民崔先生稱，村裡最近的住戶離包鋼廠約有三四公里。全村五六百戶，百分之七八十人家的玻璃都震碎了。包鋼廠爆炸後，有爆炸物墜落至一民房內，造成房屋倒塌，但沒有造成人員傷亡。

應急管理部副部長宋元明率領工作組趕赴現場指導救援處置。內蒙古官方也成立由自治區政府主席包鋼擔任組長的調查組，要求盡快徹查原因。