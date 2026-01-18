內蒙古包頭市工廠區發生爆炸 5人獲救5人失聯｜有片

1月18日，內蒙古包頭市，網傳一工廠發生爆炸，現場升起了「蘑菇雲」，影片中一男子稱「包鋼廠子炸了」。應急部門表示， 初步發現5人失聯，暫未報告有人員死亡。

據央視新聞，內蒙古自治區相關部門消息，今日下午3時05分，包頭市九原區爾甲亥村包鋼分廠發生爆炸事故。經過救援人員的全力處置，已成功救出5名受傷人員。當前，消防救援人員仍在現場持續開展救援工作。

據瀟湘晨報，包頭市緊急報案接線人員表示，「接到警，已經出動了」，他們正在排查，是不是包鋼廠現在還不確定，消防公安都在現場處理，具體哪個廠不清楚。

包頭市應急管理局的工作人員表示，他們正在核實，已經趕往現場了，「我們在往那個方向走，具體還不清楚」，他也在等消息，目前還沒收到人員傷亡的反饋。

昆都侖區應急局的工作人員稱，已經去了都在現場，「現在不方便透露事故和人員傷亡，等我們的調查結果吧。」

據新華社此前報道，發生爆炸時，周邊地區有明顯震感，傷亡情況暫不詳。