新疆網紅僕︱墮馬亡賀嬌龍出殯 悼念車隊綿連數公里花店補貨3次

即時中國
更新時間：13:29 2026-01-16 HKT
發佈時間：13:29 2026-01-16 HKT

周五（16日），賀嬌龍公開悼念儀式在新疆昭蘇縣當地殯儀館舉行。有大批民眾到場悼念這名曾被外界稱為「最颯」的文旅局長

賀嬌龍日前意外墮馬重傷不治，震驚內地網絡。《瀟湘晨報》消息，上午9時許，天還沒亮，殯儀館前的車輛已有數公里長。有居民清晨6時多從烏魯木齊驅車趕來昭蘇。由於不少人買花以表心意，一家花店稱自己昨日連補三次貨，打包到深夜一點多。有來自大連、上海等各處的網友下單。

相關新聞：新疆網紅公僕︱47歲賀嬌龍墮馬頭部重傷不治 憑披紅色斗篷雪地策馬爆紅︱有片

1月14日晚上，新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍獲證實因傷搶救無效，不幸離世，年僅47歲。

2020年，賀嬌龍披著紅色斗篷，在雪地策馬，推介新疆文旅宣傳，影片更火遍全網，被譽為「最颯」文旅局長。

