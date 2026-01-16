台美達成貿易協議對等關稅減至15% 全球首個取得美232條款優惠

台美關稅談判周四（15日）結束總結會議，雙方簽署投資合作備忘錄（MOU）。率團赴美談判的台灣行政院副院長鄭麗君當日晚上在華府表示，台灣是全球第一個針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的台灣談判團隊，早前與美方談判團隊進行總結會議後，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。

台美關稅談判經過多輪磋商後，在美東時間星期四（1月15日）達成協議，台灣獲得與日、韓、歐盟一樣的15%不疊加對等關稅。



綜合彭博社和路透社報道，根據協議，對於擴大在美生產規模的如台積電的台灣晶片製造商，進口到美國的半導體產品將獲得較低稅率。美國也將把適用於其他大多數台灣對美出口商品的一系列廣泛關稅稅率，從20%降至15%。

行政院稍早新聞稿指出，台美雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

