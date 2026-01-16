Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台美達成貿易協議對等關稅減至15% 全球首個取得美232條款優惠

即時中國
更新時間：12:12 2026-01-16 HKT
發佈時間：12:12 2026-01-16 HKT

台美關稅談判周四（15日）結束總結會議，雙方簽署投資合作備忘錄（MOU）。率團赴美談判的台灣行政院副院長鄭麗君當日晚上在華府表示，台灣是全球第一個針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的台灣談判團隊，早前與美方談判團隊進行總結會議後，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。

台美關稅談判經過多輪磋商後，在美東時間星期四（1月15日）達成協議，台灣獲得與日、韓、歐盟一樣的15%不疊加對等關稅。

綜合彭博社和路透社報道，根據協議，對於擴大在美生產規模的如台積電的台灣晶片製造商，進口到美國的半導體產品將獲得較低稅率。美國也將把適用於其他大多數台灣對美出口商品的一系列廣泛關稅稅率，從20%降至15%。

行政院稍早新聞稿指出，台美雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
3小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
2小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
15小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
20小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
15小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
14小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
22小時前
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教預知電動車死亡陷阱
03:35
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱
申訴熱話
5小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
16小時前