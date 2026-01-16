解放軍演練「斬首」行動 2分鐘「擊斃四恐怖分子」︱有片

1月3日，美國總統特朗普派出美軍，極速跨境擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。解放軍亦不甘示弱，近日，央視《軍武零距離》亦披露一段特戰隊員實戰演練「斬首」行動的畫面，展示解放軍的實力。

行動中，三架無人機先在夜幕中前進，解放軍特戰突擊隊員朝一有圍牆的建築物前進，一名特戰隊員使用軍用弩無聲即發，哨兵應聲而倒。

無人機引導進攻

特戰隊員隨後在無人機空中監控的引導下靠近建築物，在空中火力支援投彈引起爆炸後，特戰隊員從四面八方進入建築物內，最終在設定的兩分鐘內，「擊斃」四名「恐怖份子」。



據了解，參與演訓的解放軍特戰分隊主責處置急難險重且對精度要求極高的任務，建築物內部的清剿、特定人物的解救行動，都是檢驗小隊成員的綜合能力和專業度挑戰，也是對小隊任務規劃和執行能力的考驗。