機艙「老鼠」猖獗︱內地客財物被盜 落機即收信用卡遭盜訊息

機艙盜竊越來越猖獗。近日，有內地網友在社交平台發帖稱，自己搭乘曼谷飛往吉隆坡的航班時，財物在航班上疑遭盜竊，隨身的部分財物不翼而飛，一下飛機就收到了信用卡盜刷的信息。旅客要面對繁瑣的報案流程、無法鎖定疑犯，甚至難以舉證，想追回損失可謂難上加難。

內地《揚子晚報》近日綜合多宗機艙盜竊案件。去年12月，趙先生（化名）在曼谷飛往清邁的航班上遇盜竊。當日航班全程約一個小時左右，趙先生在機上熟睡，將裝有財物的背包放在頭頂行李架內。「下飛機時發現背包拉鏈有點歪，但急著過關沒多想，還沒出去就收到信用卡境外刷卡的短信提醒。」



幸好，趙先生信用卡早已開啟境外鎖，兩次盜刷均未成功，當他準備使用現金時才發現，包內13萬泰銖現金和那張信用卡不翼而飛。「儲蓄卡都在，備用手機、身份證件也沒被動過，但一份合同資料都被拿走了。」

只有信用卡和現金被盜

小文（化名）和丈夫於去年12月24日從曼谷飛往吉隆坡的航班，全程2小時。「航程後段燈光調暗，大家都在睡覺，我們大概睡了30分鐘，小偷應該就是趁這個時候下手的。」



小文表示，自己的公文包裝在頭頂行李架內，小偷不僅順利打開，還對包內物品進行精準篩選，「小偷把包翻了一遍，只拿走了信用卡和現金，長錢包裡的其他卡完好無損。」



小文隨後和有被盜經歷朋友交流過，她猜測：「小偷身上可能帶了POS機，下飛機估計找個廁所就開機聯網刷卡。」「小偷目標是信用卡，現金，下飛機後刷卡時間真的很快，所以只要被盜卡，大概率就刷卡成功。」

賊人或隨身攜帶POS機

由於追討過程困難重，，導致多數案件不了了之。趙先生抵達出行目的地後，因距離機場較遠，了解到網民反映報案無果，即使有報警也多用於保險索償之用，自己並沒有買相關產品，因此最終選擇不報警。

小文明知無法找回現金，信用卡已經及時鎖卡，不想再耽誤後續行程，就沒報警。」

