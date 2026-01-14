新疆網紅公僕︱47歲賀嬌龍墮馬重傷醫院搶救 憑披紅色斗篷雪地策馬爆紅︱有片

新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍，傳出近日墮馬重傷，一度誤傳已去世。多年前，賀嬌龍曾憑披著紅色斗篷在雪原策馬而走紅，之後主力擔任新疆的文旅推廣。

相關新聞：新疆女副縣長賀嬌龍升官 雪地騎馬宣傳走紅網絡

事件傳出後，即時引來外界關注。《瀟湘晨報》今日報道，新疆維吾爾自治區優質農產品產銷服務中心一工作人員表示，目前賀嬌龍仍在醫院，「沒有去世」。新疆農業農村廳工作人員稱，她是六、七天前受傷。

六、七天前工作時受傷

2021年，時任新疆伊犁州文旅局副局長賀嬌龍在拍攝天馬浴河時，意外摔入河裏，要其他騎手救上河岸。賀嬌龍當時曾表示，只要能拍出宣傳家鄉的好片，摔到河中也值得。

賀嬌龍於1979年12月出生，四川射洪人，擁碩士研究生學歷（2009年9月畢業於自治區黨校經濟管理專業）。

相關新聞：新疆網紅女副局長策馬浴河摔倒：為拍好宣傳片值得

賀嬌龍曾任新疆昭蘇縣副縣長，其最為外人熟悉的是2020年其身披紅鬥篷，在雪原颯爽策馬，為當地旅遊項目代言的短片火遍全網。翌年4月，賀嬌龍從昭蘇縣調往伊犁州擔任文旅局副局長。隨著賀嬌龍人氣上升，她所在的昭蘇縣乃至伊犁州也被帶火，之後她便成為「新疆文旅推薦人」之一。



2023年4月，賀嬌龍出任新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心（新疆維吾爾自治區農業對外合作中心）主任，2025年3月獲「全國三八紅旗手」稱號。