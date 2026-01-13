AI造假︱高露潔被指偷片改內容 偽造美白效果營銷

「利用技術手段，篡改了我的說話內容，並且對我的牙齒做了美白處理，用於商業營銷傳播。」口腔護理知名品牌高露潔近日被指營銷「翻車」，有博主向高露潔「要解釋」，稱抖音賬號「高露潔Colgate口腔修護牙膏直播間」擅自篡改並使用其原創視頻部分內容。昨日，相關視頻已下架，涉事賬號客服人員表示「正在核實處理」。

網民「Even3不知」投訴其短片遭高露潔盜用及疑用AI篡改內容作營銷用。抖音＠Even3不知

網民「Even3不知」投訴其短片遭高露潔盜用及疑用AI篡改內容作營銷用。抖音＠Even3不知

網民「Even3不知」投訴其短片遭高露潔盜用及疑用AI篡改內容作營銷用。抖音＠Even3不知

北京《新京報》報道，這名博主稱，其去年2月曾發佈分享有關做牙貼片以關閉牙縫的視頻：「（我）知道有一種新的技術，可以幾乎不用磨牙，做兩個微小貼片，把它粘到牙齒上，就可以把牙縫收掉」。而視頻卻被利用技術手段修改，變成「它是高露潔新研發的技術」、「是牙齒的同源成分」等。

博主還指，其牙齒顏色也被美白處理，「我本人的視頻內容，與侵權視頻中推廣的牙膏毫無關聯」。其強調，高露潔對消費者造成誤導，「以為我用了該牙膏才使牙縫變小。」

抖音平台涉事直播間授權店鋪為「高露潔Colgate官方旗艦店」，企業名稱為高露潔棕欖（中國）有限公司。

在該博主的視頻評論區，網民紛紛留言。有的表示，「我就是看了廣告才買的，後來發現沒有效果」。還有人質疑「高露潔是在做甚麼」，覺得「這樣的品牌可以拉黑了」。