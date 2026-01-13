Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

催谷人口？︱多地增產檢費報銷水平 北京退休人員有份惹熱議

即時中國
更新時間：20:51 2026-01-13 HKT
發佈時間：20:51 2026-01-13 HKT

內地持續加大鼓勵生育的政策力度。2026年新年伊始，北京、寧夏、福州等多地大幅提高產前檢查費用報銷水平。其中北京新增退休人員產檢醫療費用報銷，引發熱議。不少網民調侃：「沒有看錯吧，退休人員還有產檢啊。」「這是把（生育）這個任務交給退休人員了嗎？」還有評論稱，這是讓「失獨（獨生子女）家庭」的高齡產婦享受到產檢報銷，她們退休後勞動關係終止，不在生育保險覆蓋內，新政是對複雜社會需求的回應。

內地第一財經報道，國家醫保局去年末曾作出部署，今年將繼續提升產前檢查醫療費用保障水平。地方醫保近期紛紛出台相關政策，不僅提高現有參加生育保險人員的各項待遇水平，也在同步擴大生育保險待遇受益的覆蓋面。

其中，參加北京市生育保險女職工產前檢查費用，由原來最多報銷3000元（人民幣，下同），提高至3000元以內報銷100%，3000元以上報銷30%，基金最多支付1萬元。

廣東惠州、福建福州等地更率先推出，女職工產前檢查政策內費用全額報銷政策。浙江省也實施生育服務包全額保障政策，參保人可享受3450元/周期的產前檢查服務包，每多一胎還可加1000元。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
01:20
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
影視圈
4小時前
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
2小時前
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
00:51
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
社會
6小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大埔民政專員換人 鍾慧婷接任 陳巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹議
大埔民政專員換人 鍾慧婷接任 陳巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹議
政情
3小時前
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈
影視圈
1小時前
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
00:58
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
6小時前