催谷人口？︱多地增產檢費報銷水平 北京退休人員有份惹熱議

內地持續加大鼓勵生育的政策力度。2026年新年伊始，北京、寧夏、福州等多地大幅提高產前檢查費用報銷水平。其中北京新增退休人員產檢醫療費用報銷，引發熱議。不少網民調侃：「沒有看錯吧，退休人員還有產檢啊。」「這是把（生育）這個任務交給退休人員了嗎？」還有評論稱，這是讓「失獨（獨生子女）家庭」的高齡產婦享受到產檢報銷，她們退休後勞動關係終止，不在生育保險覆蓋內，新政是對複雜社會需求的回應。

內地第一財經報道，國家醫保局去年末曾作出部署，今年將繼續提升產前檢查醫療費用保障水平。地方醫保近期紛紛出台相關政策，不僅提高現有參加生育保險人員的各項待遇水平，也在同步擴大生育保險待遇受益的覆蓋面。

其中，參加北京市生育保險女職工產前檢查費用，由原來最多報銷3000元（人民幣，下同），提高至3000元以內報銷100%，3000元以上報銷30%，基金最多支付1萬元。

廣東惠州、福建福州等地更率先推出，女職工產前檢查政策內費用全額報銷政策。浙江省也實施生育服務包全額保障政策，參保人可享受3450元/周期的產前檢查服務包，每多一胎還可加1000元。