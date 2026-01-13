長春居民睡床放錯位 遭無預警斷天然氣20日無飯開

吉林長春目前氣溫動輒零度以下，最低可逾-22℃。但有居民因為睡床放錯位置，被天然氣公司無預警「截錶」達20日，嚴重影響日常生活。事件在網上反應兩極，但普遍認為天然氣公司即使有理，也不應粗暴無預斷氣。

網民批手法粗暴

央廣網報道，長春居民趙先生家中的天然氣錶被貼上封條，已有20日無法在家中煮飯。

趙先生的客廳連開放式廚房，不滿供氣公司因他放置了睡床，無預警停供天然氣。央廣網

趙先生解釋，他家在當地偉業星城，單位是上下兩層，因孩子長大，於是把兒童床搬到樓下的客廳，放置家人手袋、衣服。

去年12月，趙先生發現家中天然氣不能充值，於是找供氣公司上門檢查，同月21日，上門安檢的天然氣公司工作人員在供氣錶貼了封條，向趙先生表示，因為之前的安檢，發現趙先生的開放式廚房與客廳相連，客廳又設置了睡床，違反供氣安全，所以停止供氣。

趙先生不滿，供氣公司在上一次安檢時，未有說明不可在開放式廚房放置睡床，直接停止供氣，處理太過粗暴。之後，趙先生多次投訴，被要求先把睡床搬走或在床與廚房之間加設拉門，才安排恢復供氣。他表示，家中已20天無法煮飯，生活極不便。

事件曝光後，供氣公司在本月9日才拆掉氣錶的封條，重新供氣。

事件在網上引起網民熱議，「是開放式廚房的問題。不是床」、「只感覺到蠻橫不講理」、「一居室，我怎麼辦」、「很多人都不知道類似規定」、「都是為了您的生命安全」、「给钱就開了」、「工作人權力真大」、「長春燃氣管的夠寬啊」。