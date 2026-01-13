上海電氣前董事長鄭建華未還7億公款 涉貪案罪成被判死緩

上海市第一中級人民法院周二（13日）一審宣判原上海電氣（集團）董事長鄭建華受賄、貪污、挪用公款、國有公司人員濫用職權案，對鄭建華以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。



經審理查明：2003年至2021年，鄭建華利用職務上的便利，為他人提供幫助，索取或非法收受他人給予的財物共計1.56多億元；2007年至2008年，鄭建華利用職務上的便利，伙同他人侵吞單位公款215萬元；2018年上半年，鄭建華利用職務上的便利，挪用公款借貸給他人使用，至案發，尚有逾7億元未歸還；2015年至2021年，鄭建華為營造個人政績與謀取個人私利，違反規定，濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。



上海市第一中級人民法院認為，鄭建華的行為已構成受賄罪、貪污罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪。鄭建華受賄數額特別巨大，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑；貪污數額巨大；挪用公款數額巨大且案發時大部分未退還；濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失，均應依法懲處，並予數罪並罰。



法院續稱，鄭建華到案後如實供述自己的罪行，量刑時予以考慮；在受賄罪中具有索賄從重處罰情節。鑑於鄭建華部分受賄未遂，受賄贓款、贓物已基本追繳到案等，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行。