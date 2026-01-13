安徽美女學護生遭殺害 冷血前男友床底藏屍被判死

2024年11月1日，年僅22歲的女醫學生李群遭前男友林某強殺害，慘劇震驚內地。今日（13日），安慶市中級人民法院宣判，凶手林某強一審被判死刑。



安慶市檢察院起訴書顯示，李群和林某強於2018年通過網絡認識，2022年年底確定戀愛關系，後二人因感情糾紛於2024年8月底分手。林某強認為李群對感情不忠，遂欲殺害李群。同年11月1日，林某強在一處出租屋將李群掐死。

安徽女學護李群慘遭前度殺害。

李群於2002年1月出生，2022年，她被安徽醫科大學護理專業錄取，在聯合培養點安慶醫藥高等專科學校就讀。



李群林女士講述，事發當日（2024年11月1日），李群在微信告訴媽媽，還有49天考試，準備報輔導班。當日，林某強到校門口，8時左右，李群上了車，來到林某強位於安慶市宜秀區光彩大市場一處出租屋內。



該案起訴書顯示，因李群與現男友有約而著急離開，林某強與其發生爭執，林某掐死李群，將屍體拖床下，並將冷氣調至16℃，棄丟凶器和死者手機等財物，接著乘坐出租車逃至潛山市，兩天後被捕。



林女士又指，女兒對待前男友林某強，也可謂「仁至義盡」，不單全心全意付出，給他吃給他喝，連一包煙，都是她付錢。據媒體此前報道，李群數次提分手，林某強通通以下跪、自扇耳光、揚言自殺糾纏，甚至寫下200萬欠條哄騙和好，結果卻分文未付。