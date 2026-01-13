Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安徽美女學護生遭殺害 冷血前男友床底藏屍被判死

即時中國
更新時間：11:27 2026-01-13 HKT
發佈時間：11:27 2026-01-13 HKT

2024年11月1日，年僅22歲的女醫學生李群遭前男友林某強殺害，慘劇震驚內地。今日（13日），安慶市中級人民法院宣判，凶手林某強一審被判死刑。

安慶市檢察院起訴書顯示，李群和林某強於2018年通過網絡認識，2022年年底確定戀愛關系，後二人因感情糾紛於2024年8月底分手。林某強認為李群對感情不忠，遂欲殺害李群。同年11月1日，林某強在一處出租屋將李群掐死。

安徽女學護李群慘遭前度殺害。
安徽女學護李群慘遭前度殺害。
安徽女學護李群慘遭前度殺害。
安徽女學護李群慘遭前度殺害。
安徽女學護李群慘遭前度殺害。
安徽女學護李群慘遭前度殺害。
安徽女學護李群慘遭前度殺害。
安徽女學護李群慘遭前度殺害。

李群於2002年1月出生，2022年，她被安徽醫科大學護理專業錄取，在聯合培養點安慶醫藥高等專科學校就讀。

李群林女士講述，事發當日（2024年11月1日），李群在微信告訴媽媽，還有49天考試，準備報輔導班。當日，林某強到校門口，8時左右，李群上了車，來到林某強位於安慶市宜秀區光彩大市場一處出租屋內。

該案起訴書顯示，因李群與現男友有約而著急離開，林某強與其發生爭執，林某掐死李群，將屍體拖床下，並將冷氣調至16℃，棄丟凶器和死者手機等財物，接著乘坐出租車逃至潛山市，兩天後被捕。

林女士又指，女兒對待前男友林某強，也可謂「仁至義盡」，不單全心全意付出，給他吃給他喝，連一包煙，都是她付錢。據媒體此前報道，李群數次提分手，林某強通通以下跪、自扇耳光、揚言自殺糾纏，甚至寫下200萬欠條哄騙和好，結果卻分文未付。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
23小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
22小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
19小時前
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
00:32
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
即時中國
5小時前
厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾
厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾
即時國際
7小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？
影視圈
15小時前
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
飲食
2026-01-12 11:55 HKT
「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔
「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔
影視圈
22小時前