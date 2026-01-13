Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海航提供羅保銘母別墅 支付女兒婚禮費用

即時中國
更新時間：09:39 2026-01-13 HKT
發佈時間：09:39 2026-01-13 HKT

央視反腐專題片昨晚播出第2集《嚴懲政商勾連腐敗》，披露前海南省委書記羅保銘的貪腐細節，包括原海航集團曾在海口專門為羅保銘母親提供300多平方米（3000平方呎）的別墅，安排保母貼身服務。羅保銘女兒的婚禮費用全由原海航集團支付。

除了海航外，羅保銘的親家惲銘慶曾在某金融機構擔任高管。羅保銘主動利用職權為這名親家「創造價值」，直至2018年雙方兒女離異。在兩家聯姻期間，惲銘慶在羅保銘幫助下獲得巨額利益，他也反過來送給了羅家數千萬元，把姻親關係變為政商同盟。

現年73歲的羅保銘，天津人，早年在天津工作，後調任海南省省長、省委書記。2024年7月，他主動投案，被控受賄1.13億元人民幣。去年12月9日，上海市第一中級人民法院宣判羅保銘有期徒刑15年，並罰款500萬元。

