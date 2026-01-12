Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鮑威爾受查｜中國網民「編造」中式罪狀 「靠聯儲吃聯儲」「背棄兩個維護」

即時中國
更新時間：20:44 2026-01-12 HKT
發佈時間：20:44 2026-01-12 HKT

美國聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查，據報涉及聯儲局位於於華盛頓總部大樓的翻新工程，鮑威爾稱這是起於他與總統特朗普在利率政策上的爭議。這使中國內地網友想起中國的高官失信案件，紛紛套用中紀委公布的高官罪狀調侃鮑威爾。

大量網民套用中國反腐通報模板，指鮑威爾「理想信念喪失，紀法底線失守」，戲稱他「靠聯儲吃聯儲」、大選後「不收斂、不收手」、「背棄兩個維護」。

相關新聞：美聯儲局主席證實遭刑事調查 涉總部大樓翻新工程 鮑威爾：特朗普找藉口施壓

聯儲局主席鮑威爾傳遭刑事調查。路透社
網友借用中國反腐通報模板總結鮑威爾的罪狀發文稱：「經查，鮑威爾理想信念喪失，紀法底線失守，違規收受禮金；在職務調整中為他人謀取利益並收受財物；利用職務便利，為他人在工程承攬、款項結算等方面謀取利益，並非法收受巨額財物；『靠聯儲吃聯儲』，致使聯邦利益遭受特別重大損失。且在聯邦第 47 屆選舉後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。」

特朗普不滿鮑威爾拒大幅減息。路透社
相關新聞：聯儲局翻新工程｜當面轟鮑威爾工程超支 特朗普：我會開除項目經理

另外也有人指鮑威爾「背棄兩個維護」、「毫無四個意識」，「權力觀、政績觀極度扭曲」，「嚴重違背聯儲姓黨、金融人民性的宗旨」，都是反腐通報常用語句。還調侃他「忤逆特朗普」，寫道：「針對利率一定要低的白宮大政方針，陰奉陰違，夥同華爾街大行制造並散布美聯儲獨立性喪失、赤字難以為繼等一系列政治謠言，欺上瞞下撈取政治資本。」

