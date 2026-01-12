中歐電動車談判達共識 歐將發布價格承諾指導文件

持續1年多的中歐電動車談判有新進展。中國商務部12日表示，雙方一致認為，有必要向對歐盟出口純電動汽車的中國出口商，提供關於價格承諾的通用指導，以便中國出口商可通過更加實用、有針對性且符合世貿組織規則的方式，解決相關關注。

歐盟啟動電動車補貼調查後，中歐關係出現新裂痕。（路透社）

為此，歐方將發布《關於提交價格承諾申請的指導文件》，並在文件中確認，歐方將秉持非歧視原則，根據世貿組織規則有關規定，對每一項價格承諾申請，適用相同法律標准，並以客觀和公正的方式進行評估。

高性價比的中國電動車近年在歐洲愈來愈歡迎，引起歐方的關注。

2024年10月，歐洲委員會對中國電動汽車的補貼問題進行了約1年的調查之後，開始對中國製造的電動汽車徵收高達45.3%的懲罰性反補貼關稅。此後，中方建議通過最低價格方案，即協商一個雙方都可接受的出口價，換取歐盟免徵關稅。