反腐專題片︱11日晚首播《半步不退讓》 原農業部長唐仁健懺悔落淚

即時中國
更新時間：11:20 2026-01-11 HKT
發佈時間：11:20 2026-01-11 HKT

中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台央視聯合攝製的電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》，將於1月11日至14日在中央廣播電視總台央視綜合頻道晚8點檔播出，央視新聞新媒體平台同步播放。首集預告片披露，受賄2.68億人民幣的農業農村部原黨組書記、部長唐仁健在鏡頭前落淚懺悔畫面。

受賄2.68億判死緩

《一步不停歇 半步不退讓》講述紀檢監察機關不斷加大黨風貪腐同查同治力度，鍥而不捨落實中央八項規定精神，嚴肅查處違規吃喝背後的團團夥伙、請託辦事和利益輸送，集中整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，讓群眾真切感到正風反腐加力度。

相關新聞：2026年首虎｜前水利部副部長田學斌落馬 曾任原總理溫家寶秘書

唐仁健2024年5月落馬，是中共20大以來首位落馬的國務院內閣部長，他也曾任甘肅省長。法院查明，唐仁健受賄長達17年（2007年至2024年），受賄2.68億人民幣，被判死緩。

唐仁健在預告片中表示：紀律和規矩，要真當回事，真不要僥幸，但現在都是成為悔之晚矣的事情。

公開簡歷顯示，唐仁健，男，漢族，1962年8月出生，重慶人，1983年8月參加工作，1991年3月加入中國共產黨，西南財經大學經濟學院產業經濟學專業畢業，研究生學歷，經濟學博士，高級經濟師。唐仁健是第十九屆、二十屆中央委員。曾任中央財經領導小組辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任、國務院扶貧開發領導小組副組長等職。

2024年5月18日，中紀委網站通報：農業農村部黨組書記、部長唐仁健涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

2025年9月28日，吉林省長春市中級人民法院一審公開宣判唐仁健受賄一案，判唐仁健以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的唐仁健犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。經審理查明，唐仁健直接或者通過他人非法收受財物，共計折合人民幣2.68億餘元。

 

 
 

