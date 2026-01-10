緬北電詐四大家族 押解回國特寫首曝光︱有片

緬甸及柬埔寨等地犯罪集團利用各種手段進行電詐，讓無數中國人飽受金錢損失，甚至被奪寶貴性命。2023年10月，公安部開展打擊緬北涉及中國人的電詐犯罪專項行動。央視《法治在綫》在今日（10日）中國警察節上，首次播出多名電詐集團頭目的押解特寫。

加插佘智江、陳志被押影片

直至2024年1月底，白所成等10名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目被押解中國，接受司法審訊。公安當日在專機上押解白所成、白應蒼、劉正祥及魏懷仁等人。

此外，影片亦加插被指是緬甸KK園區頭目佘智江、和同樣涉及電詐的柬埔寨太子集團始創人陳志的押解畫面。