Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

老婆鞋裡裝監聽器發現親密聲音 深圳男兩刀捅死情夫

即時中國
更新時間：12:00 2026-01-10 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-10 HKT

深圳一名男子懷疑自己妻子和別人有不正當關係後，男子陸某在妻子黃某的鞋裡放置帶有監聽功能的定位器。在聽到黃某與他人親密的聲音後，陸某決定「教訓」與妻子存有不正當關係的男子莊某。找到妻子後，陸某看到妻子正和莊某牽手散步，遂捅了莊某兩刀，致其不治身亡。

被判囚終生

紅星新聞1月9日報道，案情指，2024年6月16日中午，陸某通過其放置在黃某鞋內的定位器得知黃某跟莊某在一起，便將提前準備的剔骨刀放到其電動車後尾箱內。

陸某使用殺傷力大的剔骨刀連續捅刺被害人背部、胸部兩刀，傷害被害人的故意明顯。 istock
陸某使用殺傷力大的剔骨刀連續捅刺被害人背部、胸部兩刀，傷害被害人的故意明顯。 istock

當日下午6時許，陸某騎電動車，並根據定位來到深圳市寶安區某路段附近，看到黃某和莊某正手牽手在散步。陸某遂從電動車的後尾箱裡拿出剔骨刀，衝上去對著被害人莊某後背捅了一刀，將刀抽出後，正好莊某轉過身來，陸某又往莊某身上捅了一刀，莊某倒地，陸某打電話報警，留在現場等候處理。

後經鑒定，死者莊某系銳器作用於胸腹部，致左肺、胸主動脈、胃、右腎、橫結腸破裂，大出血死亡。

陸某不服提出上訴，結果二審被駁回，維持原判的無期徒刑。 iStock
陸某不服提出上訴，結果二審被駁回，維持原判的無期徒刑。 iStock

案發後，一審法院以故意傷害罪判處陸某無期徒刑，陸某不服提出上訴，結果二審被駁回，維持原判。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
16小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
13小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
23小時前
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
17小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
23小時前
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
影視圈
18小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
18小時前
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角 指口篤鼻狂罵：你同我出去！ 賣樓投資拍戲壓力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
影視圈
3小時前
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
飲食
21小時前