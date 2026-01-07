富貴生活淪流落柬埔寨街頭 福建20歲女認曾是電騙高層女友

福建20歲網紅Umi（本名吳甄楨），日前被發現全身瘀青、雙腿骨折流落街頭，在柬埔寨西哈努克港街頭流浪，牙齒被拔光，只能吃流質的八寶粥。當地醫院對其毛髮進行檢測，冰毒和K粉均呈陽性，且多病纏身。不過，先前傳出，吳女疑似受高薪工作誘惑前往柬埔寨，近日再爆她曾是詐騙園區高層主管的女友。

相關新聞：福建20歲女流落柬埔寨街頭細節曝光 毒品測試呈陽性反應

被指是「盤總的女人」

據《中國新聞周刊》報道，多名網友指出，在吳甄楨抖音帳號的留言區，有多名網友留言「盤總的女人」，當時吳甄楨則回應「曾經是」。據悉，「盤總」指的是殺豬盤最大的頭頭簡稱盤總，意思就是電詐園區的高層主管。不過對該說法，吳甄楨未多作回應，僅稱於去年3月在朋友介紹下前往柬埔寨工作，從事服務業，工作期間在當地認識了男友，後來也分手了。



至於流落街頭原因，她表示因行動不便、身體狀況不佳，房東基於安全問題將她趕出門外，同時透露自己曾被人關了幾天，但詳細原因、關押地點及對象未予說明。

相關新聞：福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬

傳牙齒被拔光

吳甄楨以往在社媒上打造上流人設，甜美外型、衣著精緻，不時就發布酒吧玩樂影片。近日卻在柬埔寨街頭流浪，一頭亂髮、滿臉髒污，腿部疑似骨折瘀青，與過去光鮮亮麗的模樣，形成強烈對比，而且吳甄楨在救助站食用「八寶粥」照片曝光後，有網友驚爆，吳甄楨之所以只能吃流質的八寶粥，是因為「牙齒被拔光了」，且身體殘缺「已被利用得不能再利用」，此令人毛骨悚然說法雖未獲官方證實，但已引起外界熱議。