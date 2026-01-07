中國觀察：冰火兩重天 經濟宣傳「置頂」

12月和1月，中央系列高層會議陸續登場。前天，全國宣傳部長會議在京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話，強調要「做好新聞輿論工作，把經濟宣傳擺在重要位置，加強輿情應對與輿論引導，壓實意識形態工作責任制，鞏固壯大自信自強、團結奮進的主流思想輿論」。

去年的全國宣傳部長會議，提出「要堅持正確輿論導向，強化經濟宣傳和預期引導，提高輿情應對能力，營造團結奮進的主流輿論」。相比之下，今年將經濟宣傳「置頂」，而且還要「鞏固壯大自信自強的主流思想輿論」。

雖然中國經濟總量連續跨越新關口，2025年預計達到140萬億元（人民幣．下同），增速預計5%左右，但現實是老百姓無感，企業感歎生意難做。財新網較早前發表的一篇文章，直指中國經濟「冰火兩重天，溫差體感極大」，關鍵在於最近3年縮水200多萬億元的國民財富與增長20萬億元GDP之間的矛盾。

文章指出，200萬億財富縮水，家庭平均縮水50萬，主要緣於連續三年樓價調整。雖然中國出口氣勢如虹，但由於自動化的替代，對普通人的就業貢獻也不如以前那麼大了。這也是工作難找的原因。正是這種「冰火兩重天」，官方才強調「加強輿情應對與輿論引導」。當然，財新這篇文章由於不符合主旋律，是要下架的。

至於宣傳強調「自信自強」，應該是過去一年中國晶片自主研發有了新突破，創新力顯著上升，在中美關稅戰展現從容自信。正如習近平主席指出，「（關稅戰）打出了中國人的志氣骨氣底氣，彰顯了我們的硬核實力，贏得了國際社會尊重」。

