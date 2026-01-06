Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福建20歲女流落柬埔寨街頭細節曝光 毒品測試呈陽性反應

更新時間：12:30 2026-01-06 HKT
柬埔寨有年輕中國女子UMI（吳甄楨）遭人丟棄街頭，面目憔悴，腳部疑受傷骨折。《中國新聞周刊》報道，為涉事女子診治的當地醫院表示，吳甄楨出現肺部感染、胸腔積液等問題，同時，她的毒品檢測結果呈陽性。

此前在中國駐柬埔寨大使館對此事的通報中，吳甄楨自稱受「高薪工作」誘惑來到柬埔寨，後流落街頭。目前，駐西哈努克領辦已聯繫其家屬來柬辦理接其回國事宜。

相關新聞：福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬

聲稱被房東趕出門

報道指出，吳甄楨昨日（5日）表示，2025年3月，自己在朋友介紹下前往柬埔寨工作，從事服務行業。工作期間，她在當地認識了男友，後來又分手。對於流落街頭的原因，吳某楨稱是因自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心她的安全問題，所以將她趕了出去。

柬埔寨西港同濟醫院負責人表示，吳甄楨住院時，其被診斷有肺部感染、胸膜炎、胸腔積液、尿瀦留等，還存在軀體化障礙、低蛋白血症。醫院曾對吳甄楨的毛髮進行檢測，冰毒和K粉均呈陽性。

身體出現肺部感炎

知情人透露，她周一（5日）接受警方問詢時，出現了表達不清的狀況：「她記得原來租住的小區樓棟和房間號，但不記得怎麼被房東趕出來、怎麼被酒店拒之門外。」

報道指，吳甄楨她提到自己曾被人禁錮幾天，卻無法說明被關的原因和地址；她也數次提到自己在柬做服務員，但不願說明具體工作內容。

母親周二出發接女兒回國

吳甄楨母親透露，女兒自初中畢業後就在外地打工，鮮與家人聯絡。她出國一個多月家裡才得知消息，「她說柬埔寨那裡好賺錢，但沒說具體在做什麼」。吳母又指，女兒工作半年後失業，之後便陸陸續續向家裡要錢，甚至找親友借錢。

2025年12月初，吳母曾求助親戚幫女兒買下一張回國機票，但出發前，女兒又稱無法回國。在福建當地警方的協調下，吳母將於今日（6日）出發，前往柬埔寨接女兒回國。

