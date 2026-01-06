Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陝西鰲太線︱5人違規闖區至少2死1墮崖 1人無定位設備待救

即時中國
更新時間：11:05 2026-01-06 HKT
發佈時間：11:05 2026-01-06 HKT

陝西太白山鰲太線再有行山愛好者遇險。1月2日凌晨2時左右，5名外地人員避開管護站，從黃柏塬鎮23公里附近違規登山，已證實其中有2人遇難，1人墮崖，因搜救隊員無法到達，直升機正全力救援。其餘1人已自行下山，還有1人被救援隊成功搜救。

直升機正救援墮崖者

據悉，鰲山區域地形極為複雜，氣候多變，部分地方積雪沒過膝蓋，加之夜間風大、霧大，冬天夜間溫度可達-28℃，且搜救範圍廣，失聯人員未攜帶衛星定位設備，無法精準定位，搜救工作異常艱難。

相關新聞：陝西鰲太線︱5驢友元旦-20℃犯禁闖入 4人失蹤逾兩日傳暫尋回1人

1月5日下午4時許，搜救隊員發現兩名失聯者，均已無生命跡象，正在和家屬確認身份信息。發現最後一名失聯者在探險過程中墮崖，現場坡陡崖高，搜救隊員無法到達，直升飛機正在全力救援。

據《瀟湘晨報》此前報道，家屬公開求助信息，其妹妹與隊友一行5人，於2026年1月1日晚上10點左右進入山區，其中1人因身體原因，於1月2日晚上途中與其他4人分開，並於1月3日凌晨獨自下山，其餘4人失聯，手機無信號，無法定位具體位置。當地警方、消防及多支救援隊伍上山參與進行搜尋。1月4日在採藥人搭的窩棚找到1名男性，已安全帶下山。

該知情人稱，一行5人原計劃一日速穿，都是輕裝，未帶帳篷和睡袋，食物和保暖措施都短缺。3日有1人提前下山，稱在沙發石與另外4人在此處分開。其他4人繼續前行，後軌跡偏離走錯了路。

